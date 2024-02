Benevento, i convocati per il Crotone: Auteri tiene fuori Karic I calciatori a disposizione del tecnico per la sfida dello Scida

Diramata la lista dei convocati per il match di domani col Crotone. Non c'è Karic tra i disponibili, con il tecnico giallorosso che ha spiegato in conferenza stampa che "le cose non sono cambiate", alla domanda specifica sul centrocampista. Oltre a Karic, manca anche il lungodegente Meccariello.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Giangregorio, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Benedetti, Berra, Capellini, Masciangelo, Pastina, Rillo, Terranova, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Improta, Kubica, Nardi, Pinato, Simonetti, Talia;

ATTACCANTI: Bolsius, Carfora, Ciano, Ciciretti, Ferrante, Lanini, Marotta, Starita.

INDISPONIBILI: Karic, Meccariello.