Benevento, Auteri medita qualche cambio

(f.s.) Una settimana importante per il Benevento. Come per tutti. Auteri non fa distinzioni. Tre partite in sei giorni possono cambiare le fortune di qualsiasi squadra. Ma di guardare la classifica non ci pensa neppure: che senso avrebbe di questi tempi e con quel distacco “monstre” dalla prima posizione (la Juve Stabia è passata anche a Monopoli)? Meglio pensare a se stessi. “Nella nostra condizione non abbiamo alcun margine di errore. Ma noi non dobbiamo pensare a tutto questo”.

Cambierà don Gaetano, perchè Ciano e Improta hanno appena smaltito una noiosa forma influenzale. E perché chi può sostituirli ha regalato buone sensazioni in settimana. Simonetti e Ciciretti sono pronti a fare la loro parte sin dal primo minuto e Auteri, pur sottolineando di non aver ancora scelto, non esclude che nell'ottica delle tre partite ravvicinate, sono avvicendamenti che possono starci. E vi aggiunge anche Terranova: “Il difensore siciliano sta bene, è un gran professionista, è esperto. E pronto”.

Non ci sarà ancora Karic. Taglia corto don Tano: “Un calciatore non può accendersi e spegnere come un interruttore”. Ci ha parlato, ma vuole vederlo tornare a tutto tondo dentro al progetto.

La formazione che sfiderà il Crotone allo Scida, insomma, prende corpo: Paleari tra i pali, difesa a tre con Berra, Terranova e Pastina. Centrocampo con Simonetti e Masciangelo sugli esterni e Agazzi e Nardi al centro. Attacco da destra a sinistra con Ciciretti, Lanini e Starita.

Il miglior attacco del girone contro una delle difese più forti in trasferta: sfida nella sfida. “Bè a dirla così viene di pensare che si sfideranno la loro capacità realizzativa e la nostra forza difensiva. Ma noi dobbiamo essere bravi collettivamente e giocare un calcio propositivo. Tante volte gli aspetti statistici si possono anche invertire”.

