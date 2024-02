Serie C. Frenano Avellino e Casertana, vola la Juve Stabia Per gli irpini, contestati, quarta sconfitta casalinga stagionale

La settimana più difficile della C inizia con sorprese e colpi di scena. L'Avellino conferma la sua idiosincrasia con le partite casalinghe e si fa battere al Partenio anche dal Messina, la Casertana prende un punto al Cibali sfiorando più di una volta la vittoria e si morde le mani per aver giocato per oltre un tempo in superiorità numerica dopo l'espulsione di Sturaro (esordio non proprio fortunato per l'ex Juve e Genoa). Lascia interdetti la quarta sconfitta al Partenio per i ragazzi di Pazienza, contestato a fine partite insieme ai suoi ragazzi, etichettati con l'attributo di “mercenari”.

Tra tanti musi lunghi chi continua a sorridere è la Juve Stabia che coglie altri tre punti di platino al Veneziani contro un Monopoli che va in vantaggio e poi si fa male da solo subendo prima l'espulsione di Hamlili al termine del primo tempo (forse troppo severo il rosso di Nicolini di Brescia) e poi dell'ex giallorosso De Risio a metà ripresa (entrata scomposta, giusto il secondo giallo). Strada in discesa per le vespe che fanno l'1 a 1 con un tiro cross che finisce in rete e poi giocano praticamente sul velluto. Il campionato di C si colora sempre più di gialloblù.

Mezzo giallo anche a Brindisi. Pugliesi battuti in casa dal Latina e dimissioni di Giorgio Roselli al 90'. Dimissioni però respinte dalla società.