Auteri sceglie Simonetti e Ciciretti. E Talia per Agazzi In difesa c'è Terranova dal primo minuto

Scelte fatte, con tante decisioni previste e una sorpresa. Il Benevento che scenderà allo Scida all'assalto del secondo posto sarà disegnato col solito 3-4-3, ma questa volta al centro della difesa ci sarà l'esperienza di Emanuele Terranova. Il difensore siciliano, così come era stato più o meno anticipato in conferenza stampa, ha ricevuto finalmente il passi per la sua prima partita dall'inizio con mister Auteri (le altre due occasioni gli erano state concesse da Andreoletti confro il Monterosi e contro l'Avellino). Previsti anche gli inserimenti di Simonetti sul versante destro del centrocampo e di Ciciretti nella triade d'attacco insieme a Lanini e Starita. Ma la sorpresa è in mezzo al campo, dove Angelo Talia prende il posto di Agazzi. Al fianco dell'ex reggiano Nardi, questa volta dunque toccherà al giovane talento della cantera giallorossa. Un centrocampo più muscolare e ricco di ritmo. L'undici di partenza è dunque fatto: Paleari tra i pali, Berra, Terranova e Pastina nella difesa a tre, Simonetti, Nardi, Talia e Masciangelo a centrocampo da destra a sinistra, infine Ciciretti, Lanini e Starita in attacco. Ciano e Improta, che hanno sofferto per attacchi influenzali in settimana, iniziano dalla panchina, ma sono pronti se dovesse essercene bisogno.

Nella foto Terranova: in campo dal primo minuto