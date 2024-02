Auteri furioso nel corso di Crotone-Benevento: il motivo L'episodio contestato dal tecnico giallorosso allo Scida

C'è stato un momento di nervosismo nel corso del match tra Crotone e Benevento. Dopo sedici minuti dal fischio d'inizio, Starita si è involato verso la porta del Crotone ed è stato atterrato da Battistini. L'arbitro ha assegnato la punizione dal limite (poi respinta da Dini su Ciciretti con un grande intervento), per poi ammonire il calciatore rossoblù. Una decisione, quest'ultima, che non è stata accettata in maniera positiva dalla panchina sannita che voleva il rosso per fallo da ultimo uomo. Le telecamere di Sky hanno indugiato su un Auteri particolarmente contrariato, ma è stato un malessere durato pochi attimi per il tecnico giallorosso.