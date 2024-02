Terranova: "Partita a viso aperto, ma noi avremmo meritato di più" Il tour de force continua: "Io sono pronto, ma giovedì può toccare ad altri compagni"

Emanuele Terranova è entrato dal primo minuto per la terza volta in questa stagione ed ha offerto una prestazione di spessore: “Ringrazio il mister per gli elogi, ma io sono abituato a farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa”. Il Benevento avrebbe meritato di più: “E' stata una partita a viso aperto, alla fine avremmo potuto guadagnare qualcosa in più noi. Peccato non aver concretizzato le occasioni. Pensiamo alla prossima”.

C'è stato poco spazio per gli attaccanti pitagorici: “Il nostro compito è annullare gli attaccanti avversari e penso che lo abbiamo fatto bene. Se non ti alleni bene durante la settimana, fai fatica”.

La squadra avrebbe potuto guadagnare metri in qualche occasione: Terranova la spiega così: “Temevamo qualche contropiede da parte del Crotone, ma siamo stati sempre abbastanza corti. Tranne nel finale quando è subentrata un po' di stanchezza. Peccato non aver centrato i tre punti”

Ora si torna in campo già giovedì: il Benevento farà allenamento domani mattina a Crotone e poi riprenderà la preparazione all'Imbriani mercoledì: “Io sono pronto, ora ci sono 3 partite in sei giorni. Dobbiamo essere tutti pronti. Giovedì possono giocare altri”.