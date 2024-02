Zauli controcorrente: "Occasioni importanti da entrambe le parti" Poi aggiunge: "E se avessimo segnato prima noi..."

Zauli non la pensa come Auteri quando dice che il Benevento avrebbe meritato di vincere: “Penso che ci siano state occasioni importanti dall'una e dall'altra parte. Partita di grande intensità come non si vede spesso in questa categoria. La verità è che se fossimo passati in vantaggio prima noi con Tumminello, forse sarebbe cambiata la partita”. Tesse gli elogi degli attaccanti del Benevento: “Gli attaccanti giallorossi avevano velocità. Lanini è sopra la media, noi abbiamo difeso con Battistini a tutto campo, prendendoci anche qualche rischio. Non ricordo grandi occasioni nel secondo tempo per il Benevento, se si esclude quella di Ciciretti”.

Per Zauli il campionato non è ancora da archiviare nonostante il largo vantaggio della Juve Stabia: “Penso che la Juve Stabia stia facendo un campionato importantissimo, ma tra le vespe e la seconda ci sono sei punti e nessuno può dire che il campionato sia finito. E' molto lungo e difficile. Ognuno deve impegnarsi fino in fondo. Ad oggi facciamo i complimenti alla Juve Stabia. Da parte mia sono orgoglioso di essere l'allenatore di una società molto seria. Anche quest'anno hanno allestito una squadra importante, ma vogliamo diventare sempre più forti per questo finale di campionato”.