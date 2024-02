Benevento, nel ritorno è sempre in testa Cambiato il programma: la squadra torna stamani dalla Calabria: domani seduta all'Antistadio

(f.s.) Il più bel Benevento della stagione non va di pari passo con la classifica. Il gap accumulato prima dell'arrivo di Gaetano Auteri in panchina si sta rivelando un fardello troppo pesante e difficile da scalfire. Rimane, e non è un semplice esercizio di stile, la striscia positiva della squadra dall'arrivo in panchina dello “special one” della C, ovvero Gaetano Auteri. Dall'esordio con la Turris a ieri sera, la squadra giallorossa ha inanellato sei risultati utili di fila, con 4 vittorie e due pareggi, dieci col segnati e 5 subiti. Inutile dire che nella classifica del girone di ritorno il Benevento rimane in testa insieme al Picerno a quota 14, davanti a Sorrento e Messina a 13; alla Juve Stabia a 12; all'Avellino a 10.

La squadra ha di fatto cambiato un tantino il programma. Ieri sera sgambatura per chi non era sceso in campo, questa mattina ritorno a casa. Domani pomeriggio si riprende la preparazione all'Antistadio, mentre la rifinitura per la gara col Cerignola è prevista per giovedì mattina. Contro i pugliesi si gioca alle 20,45 al Vigorito.

Già la mattina dopo, venerdì si sloggia dall'Antistadio e si va al Meomartini per prendere confidenza con l'erba sintetica. Sabato mattina si concede il bis nel vecchio stadio gestito dalla Grippo di Guido De Rosa. Domenica sera si gioca nel piccolo impianto di Picerno.