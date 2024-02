Carfora protagonista a sorpresa: "Un momento indimenticabile" Il ragazzo del 2006 aveva esordito contro la Turris al Liguori, poi non aveva più giocato

Protagonista a sorpresa il giovane Lorenzo Carfora, classe 2006. Dopo aver giocato alla prima di campionato al Liguori di Torre del greco, poi era andato quasi nel dimenticatoio. A Picerno ha regalato il gol della vittoria al Benevento: “Sinceramente non me l'aspettavo – dice - ho lavorato per mesi per vivere questo momento. Sono contento che sia arrivato. Questa vittoria ci darà tanta carica, il mister e lo staff ci danno sempre le giuste indicazioni per conquistare i tre punti”.

Complimento da tutti e quell'abbraccio corale dei suoi compagni. Roba da brividi: “Ringrazio per i complimenti, sin dall'anno scorso i compagni più grandi mi hanno coccolato e aiutato. L'abbraccio di tutti è stata la cosa più bella. Per me è stato importantissimo sentire la fiducia del mister. Spero che ci sia anche per le prossime partite, ringrazio anche mister Agostinelli che lo scorso anno mi diede tanta fiducia. Devo crescere in tanti aspetti, forse la cosa più importante è la fisicità negli scontri con gli avversari”.