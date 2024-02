Il Benevento riprende la preparazione in vista del Sorrento Peninsulari con qualche problema di formazione, ma da non sottovalutare

(f.s.) Manca da un bel po' di anni nel Sannio il derby col Sorrento. L'ultima il 10 marzo 2013, la risolse Domenico Germinale su calcio di rigore. Giusto 11 anni fa. Le statistiche dicono che le ultime 4 sfide al Vigorito hanno visto sempre vincente la strega.

Benevento e Sorrento si ritrovano con vesti opposte: appena retrocessa dalla B la strega, neo promossi dalla D i rossoneri. Che guidati dall'ex giallorosso Enzo Maiuri si stanno regalando un campionato forse al di sopra delle proprie aspettative.

E' anche tra le squadre più in forma quella peninsulare, visto che nel girone di ritorno ha saputo conquistare ben 13 punti, nonostante due ko consecutivi prima della vittoria sul Francavilla. 39 punti in classifica e zona play off al nono posto insieme al Giugliano. Un cammino equilibrato con 21 punti in casa (si fa per dire, visto che i rososneri quest'anno giocano a Potenza per l'inagibilità del campo Italia) e 18 in trasferta, dove hanno conquistato 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Un avversario dunque da prendere con le molle, visto che l'ultimo blitz in trasferta l'hanno conquistato in dieci uomini al Partenio di Avellino.

Per la gara di lunedì sera Maiuri avrà le sue brave gatte da pelare: ha ben tre squalificati, l'attaccante Martignago e la coppia di centrali difensivi, Fusco e Blondet. E se per l'attaccate veneto non si può dire che sia un titolare fisso (benchè dotato tecnicamente), per i due difensori non si può negare che siano i pilastri del reparto arretrato dei sorrentini. Il primo, ex Primavera giallorossa, che s'è guadagnato le prime due panchine in C proprio con Auteri nell'anno della promozione della strega in B (2015/16), l'altro espertissimo ex Cosenza, pericoloso anche nelle proiezioni offensive.

Il Benevento, che riprende nel pomeriggio gli allenamenti all'Antistadio, farà bene a non sottovalutare l'avversario, che lancia giovani con costanza e buoni frutti.

Auteri non dovrebbe avere grossi problemi di formazione. Il tour de force è terminato e ora si possono preparare le partite con maggiore serenità. Dovrà solo rendersi conto delle condizioni di Talia, uscito per un colpo a Picerno. Ma anche nel ruolo di centrocampista il tecnico ha parecchie frecce al suo arco. In piena ripresa Pinato, che si è procurato il rigore del pari a Picerno, disponibili anche Agazzi e lo stesso Simonetti. E all'occorrenza Karic, che deve guadagnarsi però la stima del tecnico e mostrare che non ha più la mente rivolta da un'altra parte.

C'è un piccolo problema costituito dai ben nove diffidati che possono essere squalificati al prossimo giallo (Pastina, Paleari, Berra, Karic, Improta, Talia, Starita, Ferrante e Marotta). Un problema relativo per il tecnico che vuole concentrarsi su una partita per volta e avrà sempre l'alternativa a chi dovesse incappare nella squalifica.

Nella foto il giallorosso Nardi