Torta a sorpresa per Carfora: festa per il primo gol tra i prof "Che sia il primo di una lunga serie. Ti vogliamo bene Lollo", questa la dedica

Il primo gol tra i professionisti di Lorenzo Carfora non poteva non vivere un momento di celebrazione, soprattutto nell'ambito di quella squadra che come una vera e propria famiglia se lo sta coccolando come il rampollo buono da crescere. Così questo pomeriggio alla ripresa della preparazione Lorenzino si è ritrovato la sorpresa di una torta con tanto di foto celebrativa stampata per il suo primo gol in serie C, quello di Picerno appunto. I compagni e lo staff hanno voluto festeggiare insomma degnamente l'avvenimento, per un ragazzo che ha segnato caterve di gol nel settore giovanile, ma che non era ancora riuscito a far centro tra i professionisti.

“Che sia il primo di una lunga serie. Ti vogliamo bene Lollo”, la dedica sulla magnifica torta da tutti i suoi compagni di squadra. Un messaggio significativo che la dice lunga sull'unità del gruppo allenato da Gaetano Auteri.