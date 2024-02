Valentini: "Il vantaggio del Benevento? Attendere la Juve Stabia al Vigorito" L'ex disse del Brindisi intervistato dal portale "LacasadiC" dice la sua sul girone meridionale

Pierluigi Valentini è da dieci anni nel calcio ed è cresciuto alla scuola di Pantaleo Corvino, tanto da creare addirittura un'Academy col nome del dirigente leccese. Ha costruito il Brindisi della promozione, poi è andato via e in Puglia non si sono più ritrovati. Lo ha intervistato il portale della “CasadiC” ed è davvero interessante estrapolare i suoi pensieri su Benevento e Sorrento, prossimi avversari in campionato. Valentini parte col dirsi abbastanza deluso del livello di questo campionato di C, se l'aspettava migliore. Sulla lotta per la promozione si esprime così: “Credo che il Benevento rispetto all’Avellino abbia un grande vantaggio, lo scontro diretto da giocare contro la capolista. In questa fase della stagione può fare la differenza. Ha, inoltre, un allenatore molto esperto e una squadra indiscutibilmente forte. Allo stesso tempo credo che anche l’Avellino potrà fare qualcosa di importante, proprio come il Picerno”. Una chiosa sulla capolista stabiese: “La Juve Stabia ha dimostrato una continuità di rendimento importante. Nei momenti di difficoltà, le rivali non ne hanno approfittato. Credo che le vespe abbiano tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine”.

Poi tra le squadre più interessanti del girone sceglie proprio il Sorrento di Vincenzo Maiuri: “Il ds Cacace e Maiuri stanno facendo qualcosa di straordinario con un budget non esagerato, senza uno stadio e senza una tifoseria. Meritano un dieci in pagella”.