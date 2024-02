Sfide col Sorrento: quella volta che il "professore" mise sotto Sarri 29 precedenti in 56 anni: all'andata l'unica vittoria sannita sul campo sorrentino

Quello tra Benevento e Sorrento è stato un derby che ha vissuto non tantissimi momenti di vera gloria. Anche se finora se ne contano 29 in 56 anni di storia. Subito il dato statistico: comandano, anche se di poco, i peninsulari, 12 vittorie contro le 10 sannite e i 7 pareggi. Una storia caratterizzata per lo più dal predominio di ciascuna delle squadre in casa propria: un paio di blitz dei sorrentini nel Sannio, mai vittoriosa la strega nel piccolo campo Italia fino all'impresa dei ragazzi di Andreoletti nel girone d'andata quando a decidere la contesa fu un gol dell'olandese Bolsius. Particolare non irrilevante: quest'anno il Sorrento gioca le sue gare casalinghe lontano dal capoluogo costiero, al Viviani di Potenza. Un'eccezione esiste, ma nella Coppa Italia del 2007-08, quella in cui il Benevento conquistò addirittura la finale (poi persa col Bassano): nei quarti di finale i giallorossi andarono a vincere all'Italia grazie ad una rete dell'argentino Emanuele De Porras a 6' dal termine.

In campionato le tappe più suggestive restano sostanzialmente poche. Quelle della stagione 2006/07 con la lotta punto a punto tra sanniti e costieri per la promozione in C1: il Sorrento fece il blitz al Vigorito l'8 ottobre 2006 con le reti di Teta e Rastelli, poi sfiorò l'impresa al Campo Italia il 12 febbraio 2007 andando in vantaggio con Clemente e facendosi riprendere a 7 minuti dalla fine da Ripa. La classifica all'ultima giornata recitava: Sorrento 64, Benevento 63. Nei play off i giallorossi persero la finale col Potenza.

QUELLA VOLTA CHE... Dicevamo di due appuntamenti assai suggestivi. Il primo si riferisce al campionato di serie C 75/76. Per la precisione è il 25 aprile 76, Benevento non si è mai sentita tanto vicina alla B. La squadra allenata da Piero Santin è prima in classifica ed ha inanellato la bellezza di 8 vittorie consecutive, l'ultima delle quali la settimana prima al Vestuti di Salerno (2-1). Benevento calcistica è in fermento, al Maomartini c'è il Sorrento, una delle pretendenti alla promozione. Il piccolo stadio di Rione Libertà si riempie come un uovo: 12mila spettatori assiepati dovunque, 21 milioni di incasso, record assoluto per Benevento e per la C. Ma i record li fa anche la squadra di Santin, che batte 2 a 0 i peninsulari grazie ai gol di Penzo e Iannucci (su rigore): miglior attacco d'Italia (50 gol), migliore serie in corso (9 vittorie di fila, imbattuto da 12 giornate). Mancano sei turni appena al termine della stagione, i tifosi sentono la B in tasca e inscenano caroselli colorati per la città. Invece il destino sarà ancora una volta avverso: alla fine i giallorossi crolleranno inspiegabilmente e la spunterà il Lecce (una sola promozione su 20 squadre).

IL “PROF” E MISTER 33. Il salto è generazionale. 12 ottobre 2011, campionato di serie C, notturna al Vigorito. Benevento contro Sorrento, ambizioni poco nascoste e due mister coi fiocchi: sulla panchina giallorossa c'è il “professore” di Saviano, all'anagrafe Gianni Simonelli, su quella sorrentina Maurizio Sarri, detto “mister 33” dal numero di schemi che utilizza per le sue squadre. Il Sorrento si lascia preferire, ha un bel po' di occasioni, ma a buttarla dentro ci pensa Giacomo Cipriani, un passato glorioso in A con il suo Bologna, frenato da qualche problema fisico. Il suo colpo di testa regala la vittoria ai giallorossi e fa esclamare a Sarri che Simonelli è la sua bestia nera.

L'ULTIMA VITTORIA. L'ultimo successo, come abbiamo detto, è anche il primo in assoluto conquistato sul campo del Sorrento (non al campo Italia, però) dal Benevento. E' la partita d'andata di questo campionato, 21 ottobre 2023, stadio Viviani di Potenza. Il Benevento attacca per tutta la partita, ma il pallone non vuole saperne di entrare. Finalmente a 6' dalla fine da una respinta della difesa Don Bolsius, l'olandese giallorosso, azzecca una volée di destro da urlo e infila all'incrocio della porta sorrentina. Per il Benevento dell'allora tecnico giallorosso Andreoletti è l'ottavo risultato utile di fila.

La "copertina" è di Mario Taddeo