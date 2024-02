Benevento, domani allenamento a porte aperte Appuntamento all'Antistadio alle 15,15: Auteri fa le scelte per il Sorrento

Due sedute di allenamento a metà settimana, per intensificare il lavoro in vista della prossima sfida col Sorrento. Auteri ha davvero pochi problemi da risolvere se non di scelta. Fatta eccezione per Ciciretti che soffre per un problema ad una caviglia (botta in allenamento) e Capellini che soffere ancora dei postumi del problema che lo ha colpito la settimana scorsa, gli altri sono tutti al meglio della condizione, pure chi era uscito con qualche acciacco dal confronto col Picerno (Talia, Pastina). Persino Meccariello, ormai da due settimane è aggregato al gruppo e svolge sedute di allenamento pressoché regolari.

Ci si avvicina a grandi passi al monday night col Sorrento e Auteri potrà scegliere senza patemi l'undici da mandare inizialmente in campo. Intanto domani pomeriggio è prevista la consueta seduta di allenamento a porte aperte all'Antistadio Imbriani. L'appuntamento per chi vorrà dare un saluto alla truppa giallorossa è per le 15,15.

Ora il calendario, inutile dirlo, sorride ai giallorossi che hanno Sorrento e Foggia consecutivamente in casa. La capolista del girone di ritorno (18 punti in 8 gare) non vuole più fermarsi, anche se Auteri predica prudenza e dice che l'unico obiettivo è provare a vincerle tutte, step by step. L'impressione è comunque che il campionato non sia ancora finito. E il Benevento farà tutto il possibile per tenerlo aperto fino all'ultimo atto.