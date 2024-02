Benevento, problema per Ciciretti in vista del Sorrento: cosa è successo La condizione dell'attaccante giallorosso a pochi giorni dal match con i costieri

C'è un dubbio per il Benevento in vista del match di lunedì col Sorrento. Mentre Talia e Capellini hanno mostrato dei miglioramenti e potrebbero essere regolarmente convocabili per il derby del Vigorito, si è registrato nelle scorse ore un problema per Amato Ciciretti.

Cosa è successo a Ciciretti?

Ciciretti ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia nel corso dell'allenamento e sarà attentamente valutato dallo staff medico. Le sensazioni restano positive, ma ovviamente non si vuole lasciare nulla al caso nei confronti del calciatore che si sta rivelando uno degli elementi più in crescita in questo girone di ritorno targato Auteri. Tra domani e sabato sarà stabilito se potrà essere a disposizione del tecnico di Floridia.