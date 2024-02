Perinetti fa le carte al campionato: "Si deciderà nell'ultimo mese e mezzo" Sarà un finale infuocato, nel quale potrà accadere di tutto

(f.s.) Giorgio Perinetti, direttore dell'area tecnica dell'Avellino (Intervistato nel corso della presentazione del libro di Paolo Vannini "Mafia e Sport") torna a parlare dei possibili scenari della lotta al vertice della serie C. Ricorda lui stesso ciò che ha detto ad inizio stagione quando aveva indicato come favorita il Benevento: “L'ho sottolineato vista la rosa da B, che dopo il mercato di gennaio è ancora più forte. L'Avellino avrebbe potuto giocarsela, poi avevo inserito il Crotone”.

A undici giornate dalla fine gli scenari sembrano leggermente cambiati: “Il Picerno – dice Perinetti – è una sorpresa, la Juve Stabia una super sorpresa. La verità è che i campionati si decidono nell'ultimo mese e mezzo e i tanti scontri diretti che ci sono stabiliranno il vincitore e la griglia playoff. La pressione di certo ora non ce l'abbiamo solo noi”.

E bisogna dire che gli scontri diretti in programma nelle ultime giornate non sono certo pochi, inserendo in questi anche la “mina vagante” Catania. Si inizia alla 29a con Juve Stabia-Casertana, si continua alla 30a con Avellino-Catania, mentre alla 31a la Juve Stabia riceve il Taranto. Si passa poi alla 34, quando al Partenio sarà di cena il Picerno, alla 35a c'è Benevento-Juve Stabia, alla 36 almeno tre partite da far tremare le vene ai polsi: Avellino-Benevento, Juve Stabia-Crotone, Casertana-Picerno. Alla 37a spicca Taranto-Avellino. Si chiude alla 38a con Avellino-Crotone, Catania-Benevento e Juve Stabia-Picerno. Ha ragione Perinetti a dire che i campionati si decidono nell'ultimo mese e mezzo, a dispetto di chi diceva che questo torneo fosse già finito.