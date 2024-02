Benevento, rivivi la conferenza di Auteri prima del Sorrento: "Momento cruciale" Le parole del tecnico giallorosso in vista del match con la squadra di Maiuri

Domani il Benevento affronterà il Sorrento al Vigorito. In conferenza stampa, Gaetano Auteri ha presentato così l'incontro:

Che Sorrento si aspetta domani al Vigorito?

"Affrontiamo una squadra che gioca un buon calcio e con un buon organico. Ha fatto molti punti. È una squadra che gioca al calcio e che ha una buona impostazione di gioco".

Come sta Lanini?

"Lanini sta bene, ieri ha riposato in maniera precauzionale. Gli allenamenti più significativi li facciamo all'inizio della settimana. I dubbi ci sono. Ogni calciatore ha delle caratteristiche e sono tutti di pari valore. Le mie scelte saranno sempre orientate al momento".

Nelle scelte potrà essere indicativa la prestazione di Picerno, per esempio Pinato?

"In mezzo al campo ci sono Pinato e Nardi che hanno caratteristiche diverse. Hanno una maggiore fisicità rispetto ad Agazzi e Talia, ma anche quest'ultimi sono importanti. Metteremo in campo un Benevento con la faccia giusta. In questo momento ogni squadra decide il percorso finale. Noi stiamo bene, è stata una bella settimana di lavoro. Dobbiamo essere bravi ad andare oltre e di non sbagliare dal punto di vista tecnico. Siamo in un momento in cui aprire una porta sbagliata ci porterebbe a fare un percorso frastagliato. Dobbiamo fare la prestazione. Domani c'è una squadra importante che ha fatto tanti punti. Dobbiamo fare una grande prestazione, anche andando oltre i nostri limiti con la motivazione e l'atteggiamento mentale giusto".

Le assenze del Sorrento possono essere una trappola?

"Tutte le squadre hanno degli organici completi. In campo ci vanno undici calciatori. Saremmo infantili nel pensare di avere qualche vantaggio. La mia squadra è fatta di uomini che vivono per migliorarsi".

Come sta Ciciretti?

"Ha saltato una seduta a scopo precauzionale. Ciciretti è cresciuto tanto ed è pronto, adesso non so per quanti minuti. Sicuramente è un'arma in più. Vedremo. Abbiamo calciatori importanti, anche Ciano sta bene. Per me non è facile scegliere, ma ciò che conta è il risultato di tutti e non quello personale".

Cosa si aspetta dall'ambiente?

"Le partite dobbiamo affrontarle una alla volta. Vedo un ambiente più partecipativo e questo fa piacere, ma ripeto che dobbiamo essere sempre noi a spingere la gente. Abbiamo bisogno di tutti, qui non manca nulla per fare bene. Siamo noi a dover dimostrare".

Cosa c'è da migliorare in attacco?

"A volte la prestazione di qualcuno non è stata eccellente, ma può capitare. Non vedo un grande problema, dobbiamo giocare un calcio collettivo".

Quanto è stata importante la vittoria di Picerno per il gruppo?

"Stiamo bene sotto tutti i punti di vista. La partita di Picerno è conseguente a quella non bella di Cerignola. Se abbiamo avuto una faccia migliore è perché ci sono dei contenuti ed è questo che mi fa stare tranquillo".

Come sta Meccariello?

"Si sta allenando con noi. Gli daremo il tempo di crescere, entrerà a far parte pienamente nel nostro contesto credo da quindici o venti giorni. Anche se ci alleniamo con i ritmi delle gare ufficiali, è normale che l'impatto c'è sempre".

Come ha vissuto la settimana Carfora dopo il gol?

"Carfora fa parte di questo gruppo. È un calciatore importante e forte, l'ho detto tante volte. Nessuno ha i diritti acquisiti e lo stesso vale per me".

Come gestirete le numerose diffide?

"Alle diffide non ci pensiamo proprio. Prima o poi avverrà, ma all'interno del gruppo ci sono delle soluzioni importanti. L'organico è ricco".