Benevento: derby col Sorrento, i dubbi di Auteri Organico pressoché al completo, molti ballottaggi in ogni zona del campo

Anche la lista dei convocati è ampia (28), ce ne sono due in più che andranno giocoforza in tribuna. Auteri non si lamenta dell'abbondanza, ci mancherebbe, però dice che qualche dubbio ce l'ha e lo scioglierà solo all'ultimo momento. D'altro canto ha ancora una seduta di allenamento domani mattina, prologo al “monday night” delle 20,45 col Sorrento. I ballottaggi sono tutti lì, ci si può sbizzarrire con le percentuali di possibilità di vedere in campo un elemento anziché l'altro, ma non è detto che si decripti perfettamente il pensiero del tecnico di Floridia.

Lanini, che aveva accusato qualche problema fisico, sta bene e l'impressione è che Auteri non abbia alcuna intenzione di rinunciarvi: “Riposo precauzionale”, ha tagliato corto, sottolineando che in settimana si è allenato bene e non potrà certo risentirne.

Ma i dubbi ci sono in ogni reparto: “Le mie scelte saranno orientate come sempre a chi è più pronto e chi è più adatto a questa partita”. La possibilità di avere un organico ampio e con giocatori di caratteristiche diverse fa sì che Auteri ci pensi a fondo prima di comunicare le scelte. L'esempio arriva citando il duo centrale di centrocampo. Dove sembra esserci soprattutto il ballottaggio tra Pinato e Talia. “Non è facile scegliere – dice – perchè per quel ruolo ho quattro giocatori tutti pronti, ma con caratteristiche diverse. I dubbi li ho e questo per certi versi è una fortuna. L'essenziale è scegliere un Benevento con la faccia giusta perchè questo è un momento in cui ogni squadra decide il suo percorso finale”.

Nessun condizionamento per i “guai” della squadra di Maiuri. Ai costieri mancano i due centrali difensivi titolari (Fusco e Blondet) e un attaccante di qualità (Martignago), ma questo è l'ultimo pensiero che dovrà frullare nella mente dei giallorossi: “Saremmo puerili se pensassimo a queste cose, tutte le squadre hanno un organico completo e si gioca undici contro undici. Il mio non è un gruppo infantile, vive questo lavoro con grande personalità e il suo pensiero deve essere solo quello di migliorarsi”.

Per l'undici d'avvio è legittimo attendere la seduta di domani mattina: Auteri conta molto anche sulle cinque sostituzioni, l'organico glielo consente e lui sa che può inserire a partita in corso giocatori che possono cambiare le sorti di ogni gara.