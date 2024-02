Serie C, si fermano Avellino e Picerno Irpini e lucani rimontati da Monterosi e Messina

Si ferma il Picerno tra le squadre di alta classifica in questa domenica di serie C. I lucani si sono fatti rimontare due gol sul campo del Messina, che non si è mai dato per vinto ed ha mostrato di sapersi adattare meglio alle condizioni atmosferiche proibitive (pioggia e vento). Alla doppietta di Santarcancelo hanno risposto nella ripresa Emmausso e Zunno che ha segnato con una spettacolare rovesciata.

Stessa sorte anche per l'Avellino sul campo del Monterosi (Teramo), accompagnato da un gran numero di tifosi: ha segnato in avvio con il bomber Patierno (uscito poi per un problema muscolare), poi ha sofferto nel tentativo di conservare il vantaggio nella ripresa, rimasto in dieci negli ultimi dieci minuti per l'espulsione di De Cristofaro, ha subito il gol del pareggio di Vano all'87'.

Vittoria per la Casertana sul fanalino Brindisi: gol di Tavernelli in chiusura di prima frazione, raddoppio di Rovaglia, nel finale gol del brindisini Petruzzi.

Con una vittoria il Benevento domani può superare sia gli irpini che i lucani al secondo posto.