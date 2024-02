Bolsius: "Kubica mi aveva detto che avrei fatto gol" Poi aggiunge: "Gran merito del mister che mi aiuta ad essere più concreto"

(f.s.) Dal Sorrento al... Sorrento. La squadra costiera gli porta bene: Don Bolsius le ha fatto un gol all'andata e ora si è ripetuto nella sfida di ritorno: “Meglio così, mi fa piacere che mi porti bene”. Un gol che ha condiviso con Khristof Kubica, lo ha cercato ed è andato ad abbracciarlo tra tanti: “Mi trovo bene con lui, poi mi aveva detto “dai che oggi fai gol”. E allora era giusto andarlo ad abbracciare”. Ma il gol ha anche un altro padre: mister Auteri. E' stato lui a dirli che non deve innamorarsi del pallone, ma della porta avversaria: “A dire il vero – dice l'olandese – anche prima io ero innamorato della porta, ma è certo che il mister mi aiuta ad essere più concreto. Confesso che questa sera avevo un buon presentimento”.

Non ha trascorso un momento facile, spera di aver riannodato un fil rouge: “In questi mesi ho avuto tempo per capire dove migliorare. La concorrenza è un fatto positivo, posso prendere ogni giorno qualcosa di positivo da loro”

Sulla classifica non vorrebbe nascondersi: “Dico la verità, io sono un po' più sognatore del mister: la strada è lunga e non abbiamo il destino solo nelle nostre mani. Ma tutto è possible e io voglio crederci fino all'ultimo”.