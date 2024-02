Ciciretti da urlo: "Mi ero un po' perso, mi sto ritrovando" Se accade quello che tutti sperano: "Mi tingo i capelli di tutti i colori"

(f.s.) E' stato il protagonista assoluto della serata, un gol alla Del Piero, tanti tocchi magici per i compagni. Amato Ciciretti sembra essere tornato quello di una volta. Ora gli serve solo la continuità. “Siamo contenti per questa vittoria, abbiamo fatto un primo tempo non bellissimo, ma il mister negli spogliatoi ci ha dato delle indicazioni, ha messo prima Ciano e poi Bolsius, che è un ragazzo che merita tanto”.

Ma Amatino non è solo nel tabellino dei marcatori in questa serata magica: ci sono quei tocchi di fino, quelle aperture, i tagli, tutto il suo repertorio: “Avevo bisogno di ritrovarmi, mi ero un pochino perso. E comunque Benevento mi ha sempre dato tanto e dovevo ripagarla. Non voglio pormi nessun obiettivo, ma oggi sono proprio contento”.

Piano piano sta colmando il gap che c'era quando è tornato all'ombra della Dormiente: “Mi mancava la condizione atletica, per mia fortuna è arrivato il mister che ci fa correre come cavalli. Nel secondo tempo, lo avete visto, eravamo undici assatanati. Il mister è un martello, ora ho una maturità diversa: ci pesa ogni mattina, mi “rompe” se peso 300 grammi in più, ma era proprio quello che ci voleva”.

Quei capelli biondo cenere sarebbero pronti anche a cambiare colore se accadesse qualcosa di importante: “Ma li faccio pure gialli, blu rossi, di tutti i colori. Ora godiamoci questa vittoria e già da domani penseremo alla prossima partita col Foggia”.