Il Benevento e quella capacità di adattarsi all'avversario Grazie ai cambi nella ripresa, la squadra ha saputo superare le difficoltà iniziali

(frasan) Don Gaetano non si smentisce mai. Dice di aver fatto una tiratina d'orecchie a Bolsius da buon padre di famiglia, anche se alla fine preferisce il ruolo di fratello maggiore per tutti. E se gli si chiede quanto si coccolerà Amatino Ciciretti, lui risponde serafico: “Neanche se ci fossero i miei figli li coccolerei di più e a scapito di altri”.

L'Amatino che tutti desideravano di vedere si è finalmente palesato: il tiro a giro, quella parabola arcuata che non lascia scampo al giovane Del Sorbo, è l'emblema di una partita giocata a ritmi elevatissimi, sia dal pinto di vista tecnico che fisico.

Auteri lo conosce benissimo e non ha esitato a gettarlo nella mischia sin dal primo minuto. Alzi la mano chi se l'aspettava subito in campo...

Lui ha ripagato con la sua tecnica sopraffina: i suggerimenti più interessanti nella prima frazione sono stati i suoi, ma nella ripresa con Ciano che si muoveva perfettamente tra le linee da “falso nove” e con l'apporto quantitativo e qualitativo di Simonetti a sinistra, la squadra ha cominciato ad attaccare la profondità come non era riuscita a fare nel primo tempo e a esaltare finalmente la coralità del gioco.

La trasformazione tra la squadra del primo tempo e quella della ripresa è sotto gli occhi di tutti. Non che la formazione scesa inizialmente in campo fosse sbagliata, ma è certo che con i correttivi apportati dal tecnico di Floridia, la giovane formazione sorrentina non si è più ritrovata, ha perso gli equilibri iniziali e ha cominciato a traballare.

La forza del Benevento forse sta proprio in questa capacità di sapersi adattare all'avversario di turno con i cambi più giusti: merito di Auteri e dell'organico ricco da cui può attingere.

D'altro canto l'allenatore lo ripete spessissimo: “Con i 5 avvicendamenti abbiamo la possibilità di cambiare mezza squadra, vuol dire che possiamo mutare totalmente il volto della formazione che ha iniziato a giocare”. E quando si cambia tanto in meglio il risultato non può che essere una prestazione di rilievo e un risultato così ampio.