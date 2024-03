Benevento, il Potenza già nel mirino Nessuna distrazione per la Juve Stabia: mente già rivolta ai lucani dell'ex Schiattarella

(f.s.) Una settimana intensa nella quale muscoli e cervello avranno il loro ben da fare. Il Benevento già da ieri è tornato in campo per allenarsi in vista della sfida al Viviani di Potenza contro i rossoblù di Marchionni. La mente però in questi giorni è un ribollire di pensieri e sentimenti: già domenica sera l'orecchio interessato s'è fermato per sentire l'eco dei pareggi in contemporanea di Avellino (a Cerignola), Picerno (in casa col Monopoli) e Taranto (a Torre del Greco). Senza colpo ferire, la Strega ha guadagnato due punti su tre rivali pericolose. Ma ora, è inutile ricordarlo, il pensiero è rivolto al derby di stasera tra Juve Stabia e Casertana che si gioca al Menti. La squadra giallorossa, impegnata questo pomeriggio (14,45) all'Antistadio per l'allenamento quotidiano dovrà concentrarsi sul lavoro senza farsi distrarre dai pensieri. In serata chi vorrà, seguirà la partita delle vespe.

Auteri è stato categorico: la concentrazione deve essere feroce su ogni avversario da affrontare. Questa volta è il Potenza la formazione da mettere nel mirino. Squadra con tanti alti e bassi, con una classifica poco brillante benchè abbastanza tranquilla. Una squadra capitanata dall'oggetto del desiderio dell'estate, il bomber Caturano, ma che ha nelle sue fila alcuni illustri ex, soprattutto Pasquale Schiattarella, al rientro dopo un turno di squalifica, l'attaccante spagnolo Raul Asencio e il portiere Alastra, il ragazzo di Erice (classe 97) che non molti ricordano, 7 panchine nel Benevento di Baroni nell'anno della prima serie B giallorossa culminata con la sorprendente promozione in A. Nel novero degli ex anche il diesse Natino Varrà, che ha militato nella società giallorossa per tre stagioni.

Dagli ex ad un sicuro assente: Giovanni Volpe. Napoletano, classe 2002, astro nascente nelle file lucane. Le sue performances lo hanno trasformato da giovane interessante a idolo dei tifosi potentini. Giovedì non ci sarà. Ha subito il quinto cartellino giallo ed è andato in squalifica.

Per il Benevento non sarà una passeggiata di salute, bisognerà evitare tante insidie. Una delle quali viene dal campo in sintetico. Per questa ragione le ultime due sedute, quelle di domani e di mercoledì, Auteri le farà sostenere al Meomartini. Il fondo è lo stesso e in parte anche le dimensioni. Acclimatarsi con un paio di allenamenti è sempre più che saggio.