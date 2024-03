Benevento, questa mattina rifinitura a Tito Utilizzato un centro sportivo in provincia di Potenza col fondo in sintetico

(frasan) Il tempo è prezioso e in una settimana così serrata come quella che si sta consumando in serie C davvero non se ne può perdere. Così anche questa mattina i giallorossi sono scesi in campo per le ultime esercitazioni in vista della partita di questa sera (ore 20,30) al Viviani di Potenza. Auteri ha portato tutti nel piccolo stadio di Tito, centro di poco più di settemila abitanti a 19 chilometri dal capoluogo. Il Centro sportivo ha un impianto in erba sintetica e una palestra coperta, l'ideale per fare l'ennesima rifinitura in attesa della sfida con i rossoblù di Marchionni.

Il tecnico di Floridia aveva già le idee abbastanza chiare, ma ogni seduta è utile per limare qualche dubbio che ancora gli ronza nella testa.

La squadra dovrebbe essere fatta e visti gli impegni ravvicinati (contro il Foggia sabato scorso e contro il Messina domenica prossima alle 18,30) non potrà non prendere in considerazione qualche avvicendamento nell'undici base. Quella che non dovrebbe cambiare, vista anche l'assenza di Pastina rimasto a casa, è la difesa: da destra a sinistra Berra, Terranova e Capellini. Difficile pensare ad un inserimento di Viscardi, anche se non è del tutto da escludere per la sua peculiarità di essere mancino.

A centrocampo sembra imprescindibile la presenza di Nardi, che al suo fianco questa volta dovrebbe avere Angelo Talia, uno che lo scorso anno da queste parti era titolare fisso in maglia rossoblù. Esterni Improta e Masciangelo, con Simonetti, utilizzato sia sulla corsia che al centro contro il Foggia, pronto comunque a fare la sua parte. In attacco, assente Marotta, Auteri pensa a Ciano e Starita che hanno riposato maggiormente contro i satanelli, ma difficilmente farà a meno inzialmente di Lanini, autore del gol della vittoria sabato sera.

E' indubbio che anche col “mantra” ormai consolidato di pensare ad una partita per volta, la distanza estremamente ravvicinata tra una sfida e l'altra induce a fare qualche mossa in tal senso.

Dopo la partita la squadra partirà immediatamente alla volta di Benevento e domani mattina sarà già in campo per una seduta di allenamento in vista della prossima sfida di domenica col Messina al Vigorito. Sarà la terza partita in otto giorni (per tutti) e della squadra peloritana già si sa che le mancheranno per squalifica l'attaccante Emmausso (espulso per gioco violento su Gigliotti del Crotone) e del difensore esperto Manetta, giunto alla sua nona ammonizione.

Nella foto il campo sportivo di Tito col fondo in sintetico