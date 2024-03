Serie C / Diretta Benevento-Monopoli 0-0, LIVE Al Vigorito si sfidano giallorossi e biancoverdi per la 33a giornata di campionato

46' - Rientrano le squadre ed entrambe effettuano dei cambi. Auteri inserisce Starita al posto di Lanini. Il Monopoli inserisce Angileri al posto di Barlocco

45' - Termina il primo tempo: Benevento-Monopoli 0-0

43' - Il Benevento rischia: altra conclusione di Borello che indirizza sul primo palo, Paleari devia in angolo

40' - Occasionissima Monopoli: calcio d'angolo di Borello su cui va De Risio a botta sicura, tutto solo, al centro dell'area: la palla va clamorosamente fuori

39' - Mancino di Borello che Paleari devia in angolo con la punta delle dita

38' - Giallo per Viteritti

37' - Rovesciata di Lanini che si spegne sul fondo

29' - Conclusione di Tommasini dal limite: palla alta

28' - Ammonito Bizzotto

25' - Risponde Simonetti con un tiro dal limite: Paleari devia in angolo

25' - Conclusione di Borello che si spegne sul fondo

18' - Azione corale del Benevento con Simonetti che serve al centro Ciciretti, ma l'attaccante giallorosso la prende male e spara in curva. Applausi del Vigorito per l'atteggiamento della squadra di Auteri

9' - Occasionissima Benevento: lancio di Ciciretti per Improta che crossa al centro, Lanini fa velo con Simonetti che calcia a botta sicura, ma la sua conclusione è debole: para facilmente Gelmi

5' - Prime fasi di studio da parte delle due squadre

1' - Comincia Benevento-Monopoli

0' - Squadre in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento per Joe Barone

Benevento-Monopoli 0-0, il tabellino

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Improta, Karic, Talia, Simonetti; Ciciretti, Lanini (1'st Starita), Ciano. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Masciangelo, Kubica, Marotta, Ferrante, Agazzi, Viscardi, Carfora, Nardi, Perlingieri, Capellini, Bolsius. All.: Auteri

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Ferrini, Fornasier, Bizzotto; Viteritti, Borello, De Risio, Iaccarino, Barlocco (1'st Angileri); Tommasini, Grandolfo. A disp.: Dalmasso, Sosa, De Paoli, Cristallo, Simone, Hamlili, Arioli, Bulevardi, Vitale. All.: Taurino

Arbitro: Madonia di Palermo. Assistenti: Piccichè di Trapani e Spataro di Rossano. Quarto ufficiale: Mazzoni di Prato

Note: Ammoniti Bizzotto, Viteritti

Benevento-Monopoli, il prepartita

Al Vigorito si affrontano Benevento e Monopoli per la 33a giornata del girone C di Serie C. I giallorossi puntano al successo per proseguire la corsa verso la Juve Stabia, impegnata in concomitanza contro il Sorrento. La squadra di Auteri trova un Monopoli desideroso di punti per tentare la scalata verso la zona salvezza.