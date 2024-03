Terranova: "Ora difendiamo bene il secondo posto" "Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma non è bastato".

Nonostante la sconfitta la prova di Emanuele Terranova è stata sopra le righe. Il difensore di Mazara sta attraversando un ottimo periodo di di forma. E' rammaricato come tutti per la sconfitta: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, avendo delle occasioni per sbloccare la partita con Simonetti, poi nella ripresa abbiamo subito il gol della vittoria del Monopoli. E' una sconfitta che dà fastidio, ma questo è il calcio. Sul piano della difesa non stiamo sbagliando quasi nulla, dobbiamo ripartire e consolidare il secondo posto che è importantissimo”.

Perso il treno per la promozione diretta, ora bisogna difendere coi denti la piazza d'onore: “E' importantissima, ti può dare una mano più in là: già da sabato avremo un avversario ostico come il Monterosi, non c'è tempo da perdere, dobbiamo pensare solo a questo”.

Terranova assicura che la squadra saprà metabolizzare senza conseguenze questo amaro ko: “Non ci sarà nessun contraccolpo, siamo andati in ansia per non averla sbloccata subito. Sapevamo che l'avversario era tutto chiuso dietro. Dobbiamo ritrovare gli attaccanti nostri che possono darci la posibilità di vincere. Da qui alla fine sono tutte partite difficili, a partire da sabato a Monterosi. Un'altra sfida importante, importanti i 3 punti da portare a casa”.