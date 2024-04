Amodio: "Benevento, non avrei preso Andreoletti. E sul secondo posto..." Le parole del direttore sportivo del Giugliano nel corso di Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, Antonio Amodio si è soffermato sulla lotta per il secondo posto tra Benevento e Avellino: "I play off saranno un altro campionato. Il Benevento ha un allenatore esperto, mentre in biancoverde c'è Pazienza che è molto bravo. Sono due squadre forti. Credo che la Strega sia superiore come singoli, anche perché viene dalla Serie B. Lo scontro diretto che si giocherà al Partenio sarà molto importante per il discorso relativo al secondo posto. La Juve Stabia? Credo che sia stata brava a scegliere il direttore sportivo. Lovisa ha fatto la differenza e merito va dato anche al presidente che ha dato fiducia a un dirigente così giovane. Per Lovisa parlano i numeri, ma soprattutto due acquisti come Thiam e Adorante".

Amodio ha poi proseguito: "Onestamente non avrei preso Andreoletti. Per carità, è un ottimo allenatore: l'anno scorso ha fatto benissimo con la Pro Sesto. Secondo me non era pronto per una piazza come Benevento, dove avrei puntato su un tecnico esperto come Auteri. Il Giugliano? Non ci poniamo limiti, vogliamo arrivare tra le prime cinque".