Benevento partecipe del lutto che ha colpito Giovanni Addazio Dal presidente Vigorito e dall'emittente Ottochannel/Ottopagine le più sentite condoglianze

La famiglia di Ottochannel/Ottopagine e del Benevento Calcio partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Addazio per la perdita della cara mamma di Giovanni. Da sempre i componenti della famiglia sono vicini alle sorti della società del presidente Vigorito e con la loro azienda, la Erga Green, curano lo stato del manto erboso dello stadio. Nel magazzino del Benevento lavorano anche i figli di Giovanni, Ernesto e Gaetano. Un lutto che non può non far stringere il presidente Vigorito e tutta la società giallorossa, insieme all'emittente Ottochannel/Ottopagine, attorno al caro Giovanni, che per la famiglia giallorossa è molto più che un semplice collaboratore. A lui e ai suoi cari va l'abbraccio affettuoso di tutti quelli che lo conoscono e gli vogliono bene in un momento così doloroso della sua vita.