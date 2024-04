Benevento, il derby con la Juve Stabia al "quarto anno" Perri di Roma 1 Ha già diretto i giallorossi nella partita di esordio a Torre del Greco

La partitissima tra il Benevento e la Juve Stabia sarà diretta da un quarto anno, Mario Perri di Roma 1. Laurea prestigiosa per il giovane direttore di gara capitolino: ingegneria aerospaziale. Ma anche numerosi premi già incassati, tra i quali il “Vincenzo Orlandini 2023”. Perri si potrebbe definire l'arbitro dei derby nel girone C di serie C, ne ha diretti già tanti in questa stagione iniziando da Turris-Benevento alla prima giornata (poco fortunata per i colori giallorossi). Poi è stato designato anche per Casertana-Avellino e Avellino-Juve Stabia. 50 le partite dirette in serie C, con 23 vittorie interne, 10 pareggi e 17 successi esterno. Sono 13 i calci di rigore assegnati e 8 le espulsioni comminate.

Lunedì sera sarà coadiuvato da Mattia Regattieri di Finale Emilia e Matteo Pressato di Latina. Quarto uomo Mattia Ubaldi di Roma 1.