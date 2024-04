Giallorossi, domani doppia seduta e porte aperte nel pomeriggio Da Castellammare si sottolinea come le vespe abbiamo saputo ribaltare ogni pronostico

(f.s.) Domani doppia seduta di allenamento e porte aperte nel pomeriggio. Il Benevento si avvicina in fretta alla partita contro la Juve Stabia che ha finora dominato la stagione. Batterla avrebbe un significato immenso, sia dal punto di vista psicologico che su quelli puramente pratico. Per continuare sul programma di avvicinamento al derby, ricordiamo che la squadra tornerà in campo ad allenarsi domani pomeriggio (venerdì) e poi chiuderà la settimana con due sedute mattutine, di sabato e domenica. Prevista anche una rifinitura lunedì mattina, le ultime prove prima del big match.

Sarebbe anche inutile ribadirlo, il match mancato per la promozione rimane di un'importanza rilevante. La Juve Stabia farebbe carte false per chiudere i conti sotto il muso dei rivali più pericolosi, c'è chi soffia sul fuoco come l'ex presidente stabiese che ricorda la partita del 2020 che regalò la promozione in A alla strega e lo fanno giocatori e tecnico delle vespe che si vestono da “underdog” esaltando le loro virtù di ribaltare tutti pronostici della vigilia. Pagliuca ha sottolineato che la settimana scorsa si è parlato troppo di Cesena e Mantova. Dimenticando che i romagnoli erano stati già promossi e che i lombardi avevano mancato la promozione matematica per un pari inatteso: “Bisognerebbe esaltare di più il percorso fantastico dei miei ragazzi. Capisco che altrove il nostro cammino generi amarezza perchè siamo il quindicesimo budget e l'organico più giovane del torneo. La scorsa estate cercavamo con grossa difficoltà cinque squadre da poter tenere dietro di noi nella lotta salvezza, ora celebriamo un primato e un dominio ininterrotto”. E' il calcio, non è la prima volta che vince un outsider, non sarà l'ultima. Non aggiunge gloria sottolineando una cosa che sanno tutti, e cioè che in estate nessuno si sarebbe giocato un euro sulle vespe.