Avellino-Benevento in diretta su Ottochannel Tv E' il "Monday night" della 36. giornata che si gioca al Partenio

Anche il derby del Partenio tra Avellino e Benevento in programma lunedì 15 aprile alle 20,45 sarà trasmesso in chiaro. La notizia è che a trasmettere la diretta sarà proprio la nostra emittente Ottochannel Tv. Un momento di grande suggestione per Ottochannel che irradia le sue trasmissioni per tutta la Campania sul Canale 16 del Digitale Terrestre.

Ecco il comunicato emanato dalla Lega Pro del presidente Marani: “La Lega Italiana Calcio Professionistico, all’esito della procedura competitiva per la licenza del Pacchetto di diritti di cui sopra,rende noto che i diritti audiovisivi relativi al Pacchetto “Dirette e Differite/Sintesi” BENEVENTO CALCIO S.R.L., pubblicato in data 26 marzo 2024, risultano assegnati all’Operatore della Comunicazione OTTO PRODUCTION S.R.L. (OTTOCHANNEL).