Benevento, Ciciretti migliora: ha lavorato a parte per precauzione Ecografia negativa, lo staff medico spera di poterlo restituire al più presto ad Auteri

(f.s.) La precauzione non è mai troppa e considerato che al derby con la Juve Stabia mancano ancora cinque giorni, tanto valeva non forzare. Il riferimento è ovviamente a Amato Ciciretti, che avverte ancora il fastidio muscolare che lo ha tenuto a riposo sabato, ma che l'ecografia negativa ha sostanzialmente tranquillizzato. Così nella seduta pomeridiana il “Cicio” ha svolto lavoro differenziato, pur denotando un chiaro miglioramento. La speranza di tutti, Auteri in testa, è di poter avere il mancino del Trullo per la partita più importante della stagione. E' inutile ribadirlo: la qualità di Amatino serve come il pane, soprattutto per provare a scardinare una difesa così forte come quella della Juve Stabia. Il Benevento ha già perso una notevole fetta di qualità con l'infortunio di Lanini, per cui non può permettersi di perdere altri giocatori importanti e dalla cifra tecnica notevole. Lo staff medico lo monitorerà per questi giorni che anticipano il derby e proverà a gestire il fastidio che lo preoccupa, sperando di poterlo restituire ad Auteri in tempo perchè possa scendere in campo lunedì prossimo.