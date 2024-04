Play off, ecco come sarebbero oggi Ipotizziamo che la classifica sia cristallizzata in questo momento

Evitiamo come si fa in politica a fare una cosiddetta “proiezione” che saprebbe tanto di pronostico anticipato ed azzardato. Però per spiegare con qualche esempio il complicato meccanismo dei play off, giochiamo con l'attuale classifica, cristallizzandola alla giornata attuale e facendo finta che il campionato sia finito oggi. Per la promozione, quindi, Juve Stabia direttamente in B, Benevento, attualmente secondo, qualificato al “secondo turno nazionale dei play off”, quello nel quale entrano in gioco le tre seconde (nel girone A Padova, nel girone B Torres), insieme alle cinque qualificate dal turno precedente.

Il turno precedente altro non è che il “primo della fase nazionale” a cui partecipano 10 squadre, le 6 che risultano vincenti degli incontri della fase play off dei gironi; le 3 squadre classificatesi al terzo posto al termine della stagione regolare (nel girone A oggi Triestina, nel B Carrarese, in quello C l'Avellino); la squadra vincitrice della Coppa Italia di C, in questo caso il Catania, che deve assolutamente evitare di scivolare nei play out per non vedersi annullare il beneficio della vittoria in Coppa. Le due fasi nazionali si giocano con gare di andata e ritorno e, in caso di parità di punteggio e di differenza reti, si qualificano alla “final four” le squadre meglio classificate nella stagione regolare. Cosa che non avviene nelle finali e semifinali (final four), nelle quali a parità di risultato si giocheranno prima i supplementari e in caso di ulteriore parità si andrà ai rigori.

Le due fasi descritte saranno precedute da quelle cosiddette dei play off del girone (la prima con 5a, 6a, 7a, 8a, 9a,10a classificate): nel girone C sarebbero oggi Picerno (5a)-Foggia (10a), Taranto (6a)-Crotone (9a) e Giugliano (7a)-Latina (8a).

Il secondo turno play off del girone vedrà entrare in gioco contro le tre squadre vincenti del primo turno anche la quarta classificata (nel caso del girone C oggi la Casertana). Per gli accoppiamenti si terrà conto del miglior piazzamento nella stagione regolare. Tutte le sfide di queste due fasi sono i gara unica in casa della migliore classificata: in caso di parità al 90' passa la squadra meglio classificata nella stagione regolare.

PLAY OUT

Qui le squadre interessate sono solo 4 per ogni girone. L'ultima retrocede direttamente in D (nel girone C il Brindisi), la penultima affronta la quint'ultima, la terz'ultima se la vedrà con la quart'ultima. Oggi sarebbe Monterosi-Turris e Francavilla-Monopoli. Se tra le due compagini interessate c'è un divario superiore agli otto punti il play out non si gioca e si salva la migliore classificata. E' la situazione attuale tra Turris e Monterosi: i corallini sono a quota 37, i laziali a 28, dunque a 9 lunghezze di distanza. La Turris oggi sarebbe salva. Situazione diversa per quanto riguarda Francavilla e Monopoli che sono distanziate di 6 punti e il play out lo giocherebbero in ogni caso.