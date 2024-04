Il Benevento di Auteri imbattuto in trasferta L'Avellino al Partenio ha perso quattro volte quest'ano, ma ha vinto le ultime quattro partite

(f.s.) 29 punti per l'Avellino al Partenio-Lombardi, ottavo posto nella classifica delle partite casalinghe, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Non è stato un fortino inespugnabile lo stadio irpino quest'anno, meglio in casa propria hanno fatto Juve Stabia, Taranto, Benevento, Picerno, Foggia, Giugliano e Casertana. C'è stato un lungo momento d'impasse per le partite casalinghe dei Lupi, che in questo finale di stagione hanno subito una decisa inversione di tendenza con quattro vittorie di fila (Casertana 2-1, Catania 5-2, Brindisi 2-0, Picerno 6-1). A passare al Partenio quest'anno sono stati Latina, Giugliano, Sorrento e Messina.

Se i numeri dell'Avellino in casa sono migliorati nell'ultimo periodo, quelli del Benevento in trasferta sono stati assai negativi nel girone d'andata, ma molto positivi nel ritorno. Basti pensare che nel girone discendente i giallorossi di Auteri sono imbattuti in trasferta (una sola sconfitta per il tecnico di Floridia, al Vigorito contro il Monopoli). Complessivamente fuori casa il Benevento ha ottenuto 28 punti e occupa il terzo posto al pari di Casertana e Latina, dietro solo Avellino e Juve Stabia.

Nel ritorno il Benevento ha ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. In particolare, dicevamo, in trasferta si è comportata meglio che in casa, visto che nelle sette partite “targate Auteri” ha ottenuto 4 vittorie (a Francavilla, Picerno, Potenza e Giugliano) e 3 pareggi (a Taranto, Crotone e a Teramo col Monterosi).

Un dato importante che aggiunge ulteriore interesse ad una sfida di campanile che, come da copione, esula da ogni pronostico.