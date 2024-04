Avellino-Benevento, diretta tv su Ottochannel: scopri tutta la programmazione Si avvicina il fischio d’inizio del sentito derby del Partenio-Lombardi. Dalle 20 sul canale 16

Cresce l'attesa per il derby del Partenio-Lombardi tra Avellino e Benevento, in programma questa sera alle 20:45. La sfida metterà in palio tre punti pesantissimi ai fini del discorso relativo al secondo posto.

Ottochannel seguirà l'evento attraverso la diretta dell'incontro. La lunga notte del derby comincerà alle 20, con Sonia Lantella che presenterà il match insieme agli ospiti Pompilio Capozzi, Luca Esposito, Eduardo Imbimbo e Billy Nuzzolillo. Alle 20:45 ci sarà il fischio d'inizio con la telecronaca affidata a Pasquale Ciambriello e Carmine Quaglia. Non mancherà un ampio post gara, con Angelo Giuliani che intervisterà i protagonisti di un derby che si prevede già infuocato e ricco di emozioni, da seguire interamente su Ottochannel Tv.