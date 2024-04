Auteri: "Non usciamo sminuiti da questa sfida" "Abbiamo giocato bene, gara decisa da una prodezza di Sgarbi"

Alla fine ha avuto la meglio il potenziale offensivo dell'Avellino. Nulla di trascendentale, certo, ma la differenza la fa chi butta dentro il pallone. E i lupi pur giocando una partita senza grandi bagliori hanno trovato l'acuto col loro attaccante più promettente.

L'analisi di Gaetano Auteri parte proprio dal momento topico della gara: “Premetto che abbiamo giocato una grande partita, ma queste sfide si decidono con un episodio. Il rammarico è che in quel momento avevamo preso campo, eravamo compatti. Poi abbiamo perso un pallone stupido e in quel momento ci hanno tenuto un minuto e mezzo nella nostra metà campo. E' stato bravo Sgarbi a trovare il gol dai 18-20 metri, da una posizione defilata. Se Pinato sullo zero a zero fosse riuscito a concludere, forse parleremmo d'altro. Ma abbiamo giocato una grande gara, decisa da una prodezza individuale”.

L'infortunio di Ciciretti non ha condizionato le scelte successive: “Ho preferito mettere subito dentro Starita, abbiamo creato 3-4 situazioni importanti. La squadra ha giocato con personalità, aggredendo, rischiando da qualche calcio piazzato e qualche tiro da fuori. Loro hanno giocatori bravi davanti. Avrebbe potuto segnare anche Simonetti. Non usciamo sminuiti da questa sconfitta. Dobbiamo solo trovare le soluzioni che servono. Ora recuperiamo Lanini e poi si vedrà. Non sono per nulla arrabbiato per la prestazione”.