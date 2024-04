Pinato amaro: "Avrei potuto cambiare il corso di questa partita" Non si spiega come abbia fatto a sbagliare: "Ho calciato bene, ma non ho preso la porta"

Poteva essere lui il match winner di questo derby del Partenio, invece il destino ha voluto che dopo una sua grande occasione sia arrivato il gol della vittoria dell'Avellino. Marco Pinato mastica amaro: “La mia occasione è stato un momento in cui la partita poteva cambiare. Purtroppo dopo è arrivato il loro gol. Perdere non è mai bello, ma sotto il piano del gioco e dell'atteggiamento è stata la partita giusta. E' evidente che le qualità individuali fanno la differenza ed è indubbio che Sgarbi abbia fatto un bel gol”. Dopo il contatto dalla Juve Stabia, il Benevento si ritrova forse ad aver perduto anche il secondo posto. “Bè, in questo periodo abbiamo perso soprattutto i punti, ora dobbiamo giocare le due partite che ci rimangono al massimo per piazzarci il meglio possibile. La verità è che abbiamo fatto bene contro le due squafre più forti del campionato, ci si può dire poco”.

Ora potrebbe esserci un contraccolpo dopo questo ko... “No, nessun contraccolpo: siamo una squadra forte, intelligente, matura, non possiamo farci destabilizzare da risultati che sono negativi, ma giunti al termine di partite buone. Giochiamo questi play off e vediamo: l'anno scorso li ho giocati da secondo e sono uscito subito, perchè queste sono le partite di serie C”.

Pinato ha giocato ancora tra le linee, come a Teramo: “In campo quella posizione a me piace, mi piace giocare in mezzo al campo, più avanti o più dietro cambia poco. Penso di fare abbastanza bene, oggi mi è mancato il gol, e non so questa notte quanto dormirò”. Sembrava un gol facile da segnare... “Se uno calcia da dentro l'area deve fare gol: ho pensato ad impattare bene la palla e a prendere la porta, ho impattato bene, ma non ho preso la porta. E' andata così, speriamo di fare gol più avanti”.