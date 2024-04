Ciciretti, stamattina la risonanza: domani il responso Il giocatore oggi si sentiva meglio: si spera che non si tratti di nulla di grave

Quella smorfia di dolore, la mano che va a toccare il bicipite femorale. Sono passati appena 5' da quando è iniziata la ripresa, Ciciretti sente tirare il muscolo nel movimento che ha fatto per un cross. Il fantasista romano si ferma subito, accorre il dottor Milano e chiede la sostituzione. Cicio non forza e fa bene: coi muscoli non si scherza. Stamattina il giocatore giallorosso si è sottoposto a esame strumentale (risonanza), ma già si sentiva meglio rispetto a ieri. Non è ancora il caso di fare diagnosi, si aspetta il responso dell'esame e poi si decide. La speranza è che si sia fermato in tempo e che l'avvisaglia lo abbia avvertito che stava per accadere qualcosa. Domani mattina arriverà la risposta della risonanza e se ne saprà di più. La speranza è che si tratti di cosa di poco conto, in questo momento i giocatori di qualità servono come il pane ad un Benevento che non riesce più a segnare.