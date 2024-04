Benevento, domani seduta a porte aperte La preparazione è già ripresa stamattina. Domani appuntamento alle 15,45

E' già ripresa questa mattina la preparazione del Benevento dopo la sfortunata serata di Avellino. All'Imbriani si sono allenati regolarmente i giocatori non utilizzati, mentre per gli altri s'è trattato della solita seduta defaticante.

Domani si replica e tornano già le porte aperte all'Antistadio. L'appuntamento per gli sportivi che vogliono assistere alla seduta è per le 15,45. Sotto osservazione soprattutto Eric Lanini, in predicato di tornare in campo proprio contro il Latina.

La settimana proseguirà con una seduta al giorno. Giovedì, venerdì e sabato la squadra si allenerà sempre di mattina all'Antistadio Imbriani. Poichè la sfida col Latina è prevista per le 20 (le gare iniziano tutte in contemporanea), Auteri ha previsto una rifinitura anche per domenica mattina.