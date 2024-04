Benevento, riecco Lanini: subito due bei gol L'attaccante torinese apre e chiude la partitella. In rete anche Starita

Un'oretta intensa sotto una pioggia incessante. Se Auteri si aspettava una risposta dagli attaccanti l'ha decisamente avuta. La nota più bella arriva da Eric Lanini, recuperato ormai al cento per cento e pronto a riprendersi il posto che aveva lasciato, ripartendo da quella quota di 6 gol che lo ha eletto capocannoniere della squadra. Nella partitina “bagnata” (quindi fortunata... almeno lo speriamo) l'attaccante tornese ha aperto e chiuso i giochi. Prima un tiro a giro che ha tolto le ragnatele dall'incrocio della porta difesa da Manfredini, poi proprio in ultimo il destro a colpo sicuro da centro area che non ha lasciato scampo al compagno tra i pali. Poco prima sull'altra sponda era andato a segno con una bella volèe centrale Starita, che aveva battuto Paleari. Bei segnali che fanno sperare per le ultime due partite di campionato che devono rinsaldare la posizione di classifica.

L'osservato speciale era ovviamente Lanini. L'attaccante giallorosso sta bene, ha ripetuto scatti su scatti a sinistra, duettando coi compagni e quando ce n'è stata l'occasione ha concluso alla sua maniera. Il Benevento lo aspettava a braccia aperte e lui vi si è subito tuffato. Non è un caso che l'ultima rete di Lanini corrisponda anche all'ultima vittoria della squadra giallorossa in quel di Giugliano. La speranza è che la storia possa ripetersi.

Al fianco di Lanini hanno giocato Ferrante e Ciano: di fronte aveva una difesa composta da Capellini, Meccariello e Viscardi. Sull'altro fronte la difesa a tre era formata da Berra, Terranova e Pastina. Di fronte avevano un attacco composto da Starita, Perlingieri e Marotta.

GLI ASSENTI. Ovviamente mancavano Ciciretti e Improta. Il fantasista romano deve mettere a posto quella contrattura al bicipite femorale accusata in avvio di rpresa al Partenio, ma deve curare bene anche quel vecchio versamento all'adduttore che si è evidenziato nella risonanza. La prognosi parla di quindici giorni, ma molto dipende dalla voglia di recuperare e dalle esigenze della squadra. Se non ce ne fosse bisogno (e speriamo sia così...), Cicio potrebbe recuperare con tutta la tranquillità possibile. In quanto a Improta, lui ha continuato a lavorare in palestra. Anche nel caso del “tuttocampista” flegreo avranno molta importanza le sue sensazioni. Se non avvertisse più dolore potrebbe anche essere convocato per la partita col Latina.

L'ultimo “cliente” dell'infermeria era Benedetti. Il giocatore la settimana scorsa aveva accusato una contrattura al gemello mediale. Questo pomeriggio si è allenato di buona lena col preparatore atletico, svolgendo ovviamente solo lavoro fisico. Dovrebbe essere recuperabile per domenica.