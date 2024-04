Taranto, ricorso respinto: resta il -4 Chiacchio vuole proseguire con un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Neanche le virtù forensi di un principe del foro come Edualdo Chiacchio hanno scalfito le certezze della Figc riguardo il caso Taranto. Il ricorso è stato respinto, in classifica gli jonici rimangono a quota 59, gravari da 4 punti di penalizzazione.

Ecco il comunicato. “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Taranto FC 1927 (Girone C di Serie C) avverso la sanzione di 4 punti di penalizzazione in classifica inflitta lo scorso 7 marzo dal Tribunale Federale Nazionale a seguito di violazioni di natura amministrativa. La Corte ha respinto anche il reclamo dell’amministratore unico del club Salvatore Alfonso, che era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con 4 mesi di inibizione”. Per il Taranto, il reclamo è stato discusso, in video conferenza nella mattinata di giovedì 18 aprile, dall’avvocato Eduardo Chiacchio accompagnato da Vittorio Galigani.

Sarà, dunque, un Taranto ancora più arrabbiato quello che attende domenica l'Avellino (la partita si disputa senza la tifoseria ospite), che però difficilmente riuscirà a migliorare il quinto posto che occupa in classifica.

Chiacchio. "Sono deluso per il mutato orientamento della giurisprudenza modificata rispetto al passato" - ha dichiarato l'avvocato Chiacchio (dichiarazione riportata da “Mondorossoblu”) - "prendo atto che le sanzioni di inadempimento per Irpef e Inps ora sono considerate autonome e non omogenee. Se la Corte d'Appello avesse seguito il criterio della omogeneità, sarebbero stati restituiti i due punti. Attendo ora l'autorizzazione dal presidente Giove per presentare ricorso d'urgenza al Collegio di Garanzia del Coni. Essendo principi di diritto e non di merito il Collegio di Garanzia è competente in materia".