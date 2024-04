Benevento-Latina, la conferenza stampa di Auteri LIVE Le parole del tecnico giallorosso in vista del match del Vigorito

È la vigilia del match tra Benevento e Latina, in programma domani con fischio d'inizio fissato alle ore 20. In conferenza stampa, Gaetano Auteri ha presentato così l'incontro:

"Ciciretti e Improta non ci saranno. Sul piano mentale come stiamo? Sono più tranquillo adesso che di un periodo in cui ci è mancata la continuità. Siamo cresciuti tanto sotto questo punto di vista, giochiamo con una personalità maggiore. Abbiamo alzato il livello, siamo vivi e creiamo senza concedere molto. Quando c'è la coscienza di aver fatto una partita buona contro Juve Stabia e Avellino, rimani in una forma di equilibrio mentale positiva. Non sono partite in cui abbiamo subìto. È chiaro che quando fai risultati rimani sempre male, però ci sono delle positività che dobbiamo perseguire. La squadra ha assorbito bene la sconfitta di Avellino perché la consapevolezza di aver fatto una partita importante. Questa forma mentale di tranquilla serenità c'è, poi bisogna andare oltre e passare a una determinazione feroce a partire da domani".

Qual è la condizione di Lanini?

"Lanini è recuperato in pieno dal punto di vista dell'infortunio. Viene da un mese di stop, quindi potrebbe non avere continuità nei novanta minuti. Lanini è importante, ma ce ne sono tanti altri. Noi avremo bisogno di tutti, così come ci serve un calcio più diretto che ci permetta di essere risoluti in avanti. Siamo diventati una squadra consapevole, compatta e forte dall'espressione corale. Quel quid che ci manca è importante per vincere, però cerchiamo di fare qualcosina di più tutti. In questo momento esprimiamo valori importanti".

Con il Latina si aspetta una svolta sul piano offensivo?

"Devo cercare le soluzioni, lo stiamo facendo e continueremo a farlo. È vero che non abbiamo segnato, ma c'è da dire che abbiamo creato tanto. Dobbiamo migliorare l'atteggiamento offensivo, però poi ci sono anche tanti altri aspetti che rimarco: giocare ad Avellino con quella personalità e con qualità rappresenta uno step importante. Dobbiamo trovare i piccoli dettagli che a volte possono essere le situazioni di palla inattiva, come succede a tante altre squadre. Stiamo bene, tutti dobbiamo fare un piccolo sforzo per sostenere il gioco d'attacco".