Fontana: "Benevento che ha fatto A e B rappresenta uno stimolo in più per noi" Dice che il suo Latina è in emergenza: "Ma sappiamo trovare le soluzioni"

Gaetano Fontana è tornato in conferenza stampa dopo appena qualche giorno per presentare la sfida di Benevento. Pacato come sempre, dice ha la sua squadra ha molti problemi: “Siamo in emergenza: Rocchi non ci sarà così come i lungodegenti, mancherà Di Livio, ma abbiamo recuperato Marino”.

Ha una bella considerazione della sua squadra: “Ci sono parecchie situazioni in cui la squadra si è espressa bene e non si è mai fatta condizionare dall'emergenza, trovando soluzioni sia quando abbiamo vinto che quando abbiamo perso. Il nostro obiettivo si chiama crescita, è ovvio che quando arrivano i risultati tutto diventa più facile”.

Si aspetta un avversario forte e motivato: “Troveremo un Benevento che sa di poter arrivare ancora secondo, che ha un potenziale importante ed è allenato da un grande allenatore. Noi non ci piangiamo addosso e andiamo ad affrontare la nostra partita, abbiamo i mezzi tecnici per fare qualcosa di importante”.

La voglia di fare bella figura al Vigorito è tanta: “Il Benevento negli ultimi tempi rappresenta un po' una nota positiva per il Sud, ha fatto serie A e B e questo è ancora più stimolate per noi”. Il Latina ha i play off in pugno, ma Fontana vuole che la sua squadra migliori ancora: “Oggi la classifica che abbiamo l'abbiamo strameritata, con qualche “bug” che deve essere eliminato, ma col tempo e col lavoro. C'è bisogno di esperienza e di vissuto tra tante persone. Le vittorie vanno costruite attraverso il percorso, ma c'è bisogno di tempo e di personalità”.