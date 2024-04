La Strega al PalaTedeschi per sostenere il Benevento 5 L’omaggio del club giallorosso alla squadra di Centonze

Il Benevento 5 si gioca la storica promozione in Serie A. Come già anticipato, anche la Strega ha raggiunto il PalaTedeschi per sostenere la squadra di Centonze. Un importante segnale di vicinanza e coesione da parte del club sannita nei confronti della formazione di calcio a 5 locale che è sempre più vicina a uno storico traguardo. Lo stesso Auteri, nel corso della conferenza pregara di stamattina, ha parlato così della presenza al PalaTedeschi: "Il Melilli è una squadra della mia terra, ma tiferò Benevento".