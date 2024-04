QUELLA VOLTA CHE... Benevento-Latina e quell'ultimo gol di Ciciretti Oggi 20° confronto tra le due squadre: bilancio favorevole ai sanniti

(frasan) Una sfida con poca storia quella tra Benevento e Latina, iniziata però nel Sannio ben 73 anni fa in un complicato campionato di serie C, stagione 51-52. Al vecchio Santa Maria degli Angeli la prima sfida in assoluto finì 4 a 2 per i giallorossi: era il 7 ottobre del 1951, per la squadra sannita segnarono Labate (3'), Pugliese (9'), Pastore (10') e Sacconi (57'). Il Benevento si aggiudicò anche la sfida di ritorno il 17 febbraio del 1952 per 2-1: dopo l'iniziale vantaggio pontino di Tarquini, ribaltarono la gara Pugliese (53') e Labate (80'). Fu quello il campionato delle riforme: la prima (il Maglie) fece le finali per la promozione, seconda e terza (Taranto e Lecce) si salvarono e conservarono la serie C, la quarta (il Molfetta) andò a disputare gli spareggi per la salvezza. Le altre, quelle dalla quinta alla diciottesima posizione (tra cui il Benevento che terminò 13°, ma in compagnia di squadre ritenute forti come Cosenza, Catanzaro, Bari, Casertana, Crotone, Foggia e il Latina che finì ultimo), andarono a formare la costituenda nuova IV Serie.

Così sanniti e pontini si ritrovarono anche l'anno successivo, 52/53, appunto in IV Serie. Andata ai giallorossi con uno squillante 5-2, ritorno ai laziali con un perentorio 3-0.

Tra l'inizio della storia negli anni cinquanta e le nuove sfide passano ben 24 anni: le due squadre si ritrovano in serie C il 27 novembre del 77 al Meomartini con un poco brillante zero a zero.

Va detto che nelle 19 partite totali disputate finora il Latina non ha mai vinto all'ombra della Dormiente, dove il Benevento si è aggiudicato 6 sfide su 9, pareggiando le altre tre. Complessivamente la squadra giallorossa ha vinto 9 volte (3 in terra pontina), pareggiato 7 e perso 3. Un bilancio dunque decisamente favorevole ai sanniti. I precedenti di questa sfida sono tutti stati giocati in serie C, IV Serie e C2. Una sola volta, nella stagione 2016/17 le due squadre si sono affrontate in serie B. Pareggio al Francioni (73' De Vitis, 88' Pajac), vittoria al Vigorito firmata, dopo il vantaggio iniziale di Corvia, da Enrico Pezzi e da un'autentica prodezza di Amato Ciciretti che segnò il gol della vittoria quasi dalla linea di fondo. E' quella l'ultima partita disputata nel Sannio dalle due squadre, quello del mancino del Trullo l'ultimo gol segnato dal Benevento al Latina. Oggi Ciciretti non ci sarà per l'infortunio al bicipite femorale, ma la speranza è che possa tornare presto per infiammare la torcida giallorossa come ai bei tempi della A e della B.

L'ultima sfida in assoluto tra sanniti e pontini si riferisce al girone d'andata al Francioni, terminata col punteggio di 0-0. Questa di oggi al Vigorito sarà dunque la ventesima volta in cui Benevento e Latina si affronteranno.