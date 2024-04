Benevento, i numeri del ritorno restano da primato Sono il supporto alla frase di Auteri che dice che "il Benevento di oggi è un'altra squadra"

(frasan) Una delle frasi di Auteri che ha colpito maggiormente nel dopo-partita è stata: “Il Benevento di oggi è davvero un'altra squadra rispetto a quella dei mesi scorsi. Chi ci vede giocare oggi ci rispetta molto”. Parole che potrebbero essere gettate lì dall'emozione del momento e dall'aver blindato il terzo posto che vale tanto in termini di play off. Ma quando don Tano dice che oggi “il Benevento è un'altra squadra”, lo fa sulla scorta di numeri veri, che estrapolati dal contesto generale spiegano la metamorfosi della squadra giallorossa.

Innanzitutto la classifica generale: quella del ritorno, virtuale quanto si vuole, è appannaggio del Benevento che svetta a quota 36. Seconda è la Juve Stabia a 34, terzo il Taranto a 33, quarto l'Avellino a 32. Come dire che la strega nel ritorno ha messo tutti in fila e non è stato solo certo un caso. Anche nel computo delle partite vinte e perse (escludiamo i pareggi per maggiore semplicità), la strega svetta su tutte le altre: in 18 partite ha colto 10 vittorie, subendo solo 2 sconfitte. La Juve Stabia ha lo stesso numero di ko, ma una vittoria in meno, 9. Terzo ancora il Taranto con 9 vittorie e 3 sconfitte. Quarto l'Avellino con 9 vittorie e 4 sconfitte.

Le parole di Auteri sono dunque poggiate su fatti reali: la squadra guidata da lui ha messo in riga tutti e suscita un grosso rammarico che il girone d'andata sia andato così male.

Finanche il numero dei gol segnati, che è stato a lungo il tallone d'Achille della squadra giallorossa, non appare poi così negativo nel girone discendente: la squadra più prolifica in assoluto, l'Avellino (61 gol complessivi) nel ritorno ha segnato 37 gol. Seconda è la Juve Stabia con 30, terzo il Benevento con 28.

E' evidente che questi numeri aprano il cuore alla speranza per giocare dei play off di grande spessore. Chi li vuole vincere, pensiamo, dovrà fare i conti col Benevento.