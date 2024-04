Benevento, Nardi: "A Catania daremo il massimo. E sui tifosi..." Le parole del centrocampista giallorosso ai microfoni di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Filippo Nardi ha parlato così dopo la vittoria conquistata dal Benevento contro il Latina: "Eravamo reduci dalla sconfitta con l'Avellino. Perdere un derby lascia sempre un po’ di rammarico, però siamo una buonissima squadra e abbiamo affrontato la settimana con grande entusiasmo. Il rientro di Lanini è stato importante, ci toglie veramente qualche problema. In Serie C le partite sono combattute, dove le avversarie si chiudono in difesa. È sempre complicato fare il primo gol. Nelle ultime tre partite ci è mancato questo. La rete poteva arrivare contro l’Avellino, ma alla fine siamo stati puniti. Lanini ci dà una grossa mano sotto questo punto di vista”.

GRUPPO - "Si scherza come se fossimo amici da una vita, soprattutto Ferrante. Stava vivendo un periodo difficile a causa dell'astinenza da gol, ma il suo atteggiamento era positivo: sembre col sorriso, portando la giusta positività al gruppo e nascondendo lo stato d'animo turbato. Sono contento per lui che abbia trovato la rete".

CLASSIFICA - "Arrivare secondi o terzi non fa molta differenza. La mia paura era quella di scivolare al quarto posto, non l'avremmo meritato. Contro il Catania daremo il massimo, non puoi giochicchiare una partita perché hai già raggiunto l'obiettivo. In ballo c'è l'orgoglio personale, ma anche il rispetto per i tifosi. Daremo tutto, punteremo alla vittoria: altrimenti cosa giochiamo a fare?".

TIFOSI - "Il tifo è molto importante per un calciatore, ti fa vivere il momento con emozione. È stimolante. Non puoi fare una partita brutta se c'è tanta gente che ti acclama, carica molto. Il fatto che ci siamo avvicinati è positivo. Le critiche ci stanno, dobbiamo saperle prenderle anche noi. Sono molto contento, so che anche per i tifosi è bellissimo".