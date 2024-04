Catania-Benevento, infortunio Pastina: cosa è successo Preoccupa la condizione del difensore in vista dei play off

È durata soltanto venti minuti la partita di Pastina nel corso di Catania-Benevento. Intorno al 15', il centrale difensivo giallorosso ha rimediato un dolore nella zona posteriore del ginocchio dopo un contrasto con Cianci. Pastina è stato subito soccorso dai medici, per poi rientrare in campo dopo circa quattro minuti. Al primo pallone toccato, si è accasciato a terra perché incapace di proseguire l'incontro. Auteri l'ha sostituito con Viscardi, con il tecnico che incrocia le dita in vista dei play off.