Benevento, domani mattina seduta a porte aperte Appuntamento all'Imbriani alle 10,45

E' l'occasione per un saluto, per uno slogan gridato a tutta gola, per una stretta di mano augurale. Il Benevento non ha voluto cancellare la simpatica abitudine della seduta a porte aperte e ne ha disposto una per domani mattina, 23 maggio, alle 10,45. Orario insolito per questo connubio a porte aperte con la tifoseria, ma l'occasione appare irrinunciabile. Bastano anche cinque minuti per un saluto, per spingere la squadra del cuore oltre l'ostacolo della Torres.

Si sa che poi nel pomeriggio la squadra partirà alla volta della capitale, avendo scelto ancora il Mancini Park Hotel come suo quartier generale.