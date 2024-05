Benevento, sono 27 i convocati per Sassari Assenti solo Pianto e Pastina. Carli squalificato fino a lunedì 27 maggio

Pastina infortunato, Pinato squalificato e il giovane Nunziante dirottato in Primavera per i play off. Sono solo questi tre gli assenti per la partita di sabato a Sassari. Auteri ne ha convocati 27, non lasciando nessuno a casa. Del resto, lo ha sempre ripetuto: al Benevento servono tutti.

Eccoli dunque i 27 convocati che domani partiranno alla volta del Mancini Park Hotel

PORTIERI

22 Giangregorio Matteo;12 Manfredini Nicolò;24 Paleari Alberto



DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo;20 Berra Filippo;96 Capellini Riccardo;5 Masciangelo Edoardo;6 Meccariello Biagio;23 Rillo Francesco;28 Terranova Emanuele;25 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide;16 Improta Riccardo;7 Karic Nermin;8 Kubica Krzysztof;31 Nardi Filippo;18 Simonetti Pier Luigi; 38 Talia Angelo



ATTACCANTI

98 Bolsius Don;30 Carfora Lorenzo;10 Ciano Camillo;99 Ciciretti Amato;11 Ferrante Alexis;90 Lanini Eric;9 Marotta Alessandro;33 Perlingieri Mario;27 Starita Ernesto

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Intanto il Giudice sportivo ha squalificato fino a lunedì 27 maggio il diesse giallorosso Marcello Carli dopo l'espulsione avvenuta nel corso del secondo tempo della sfida con la Torres. Ci sarà anche un'ammenda di 500 euro da pagare.

Ammenda di 200 € anche alla Torres per aver lanciato sul terreno di gioco dei bicchieri di plastica ancora pieni. Il Catania invece ne dovrà pagare 1.500.

Squalificato per un turno, per somma di ammonizioni (due) l'attaccante della Carrarese Mattia Finotto.